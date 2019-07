Maguire-United è fatta: il difensore è costato 89 milioni di euro

Maguire vale più di Van Dijk. Almeno sul mercato. Il difensore della Nazionale inglese e del Leicester è atteso domani a Manchester per le visite mediche con lo United. A rivelare la bomba è il Sun che da per concluso l’accordo tra le foxes e i Red Devils sulla base di 80 milioni di sterline, equivalenti a 89 milioni di euro.

Se così sarà, Maguire diventerà il difensore più costoso della storia del calcio, superando l‘operazione che portò Virgil Van Dijk al Liverpool lo scorso anno dal Southampton. L’olandese costò 75 milioni di sterline, equivalenti a circa 85 milioni di euro. In molti gridarono allo scandalo e che i Reds spesero soldi a vuoto, ma poi si sono dovuti ricredere dato che Van Dijk è stato uno degli uomini chiave del successo del Liverpool in Champions League. Ora è pure candidato al Pallone d’Oro 2019.

Maguire seguirà le stesse orme del collega? Solo il tempo potrà dirlo. Il Manchester United è determinato a costruire una squadra competitiva per il futuro e vuole partire rinforzando la difesa. In questo momento, Maguire rappresenta uno dei difensori top presenti in Premier League e anche il City di Guardiola lo stava seguendo. Pare proprio che lo United abbia fatto il colpo ma una controfferta del Manchester City potrebbe arrivare già da domani. Ennesimo derby di mercato in vista?