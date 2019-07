Mandzukic-Bayern: il club tedesco esclude il suo ritorno

A volte ritornano? Questa volta no. In molti in Baviera fantasticavano riguardo un ritorno alla base da parte di Mario Mandzukic, ma il tutto rimarrà pura fantasia di un’estate di calciomercato. Giorni fa, il Borussia Dortmund aveva negato l’interesse da parte del club giallonero nei confronti del croato della Juventus. Voci lo volevano vicino a un rientro in Bundesliga e tutti in Germania pensavano a un solo nome: il Bayern Monaco.

Il classe 1986 ha certamente lasciato il segno nel Bayern: la Champions League vinta nel 2012 a Wembley, con tanto di rete in finale proprio contro il Dortmund, è un dolce ricordo per tutti i tifosi bavaresi che avrebbero accolto con entusiasmo un ritorno di Mario. Secondo la Bild, Rumenigge avrebbe bloccato la tratterò proprio sul nascere mettendo fine al sogno dei tanti tifosi del club tedesco.

Tutto sembrava pronto per il suo ritorno, anche perché il tecnico dei campioni di Germania è Niko Kovac, croato come Mario e anche suo ex compagno di squadra in nazionale. Il Bayern ha comunque un attaccante titolare di spessore che è ancora inamovibile nel club data la grande media gol: Robert Lewandowski. Il polacco 31enne ha ancora un grande rendimento e quindi per Mandzukic non ci sarebbe spazio in ogni caso nel suo ex club. Certi ritorni non sono proprio destinati ad accadere.

Possibile futuro per il croato

Una probabile destinazione per lui potrebbe essere la Premier League. L’Everton pare essere interessata al giocatore e nelle prossime

ore potrebbe tentare di intavolare una trattativa con la Juventus. Staremo a vedere.