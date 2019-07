Mandzukic-Everton, il croato approderà in Premier League

Il destino di Mario Mandzukic è in Premier League. Nei giorni scorsi, il croato sembrava in procinto di rientrare nel paese in cui è stato lanciato nel grande calcio: la Germania. Mario deve molto alla Bundesliga ma il passato non potrà diventare futuro per lui. La trattativa con il Borussia Dortmund non è mai veramente iniziata mentre il club al quale l’attaccante è più legato, il Bayern Monaco, non è interessato a riprenderlo data la presenza in squadra di Robert Lewandowski.

Se la Bundes non sarà più nel suo destino, l’Inghilterra potrebbe esserlo: l’Everton è fortemente interessato al vice campione del mondo croato. Il Telegraph rivela che il club di Goodison Park sta monitorando la situazione del calciatore, adatto al calcio inglese data la sua duttilità e fisicità, che lo rende utilizzabile in più ruoli. Le Toffees non sono disposte a fare follie per l’attaccante: la Juventus vuole cederlo e il club inglese tenterà di approfittare della situazione, estremamente vantaggiosa a livello economico.

Gli inglesi metteranno sul piatto cerca 15 milioni di euro per portare il 33enne nel Merseyside. La trattativa va avanti e nei prossimi giorni, Mandzukic potrebbe vestire la maglia dell’Everton, disputando così la sua prima stagione in Premier League.