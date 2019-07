Mandzukic verso il Bayern Monaco: il croato rifiuta il Borussia Dortmund

Mario Mandzukic sta cercando una nuova squadra. La sua avventura alla Juventus pare essere terminata e il suo futuro potrebbe essere in Bundesliga. Per l’attaccante croato sarebbe un ritorno in Germania dopo aver vestito le maglie di Wolfsburg e Bayern Monaco.

Proprio i bavaresi potrebbero accogliere nuovamente il forte attaccante classe 1986. Mandzukic fu uno degli uomini chiave del Bayern di Heynckes nel 2012, quando i tedeschi portarono a casa la Champions League grazie anche a un suo gol in finale contro il Borussia Dortmund. Sky Sports rivela che proprio il Borussia ha dimostrato interesse nei confronti di Mandzukic, ma la destinazione non sarebbe congeniale all’attaccante vice campione del mondo.

Mandzukic vuole tornare all’Allianz Arena. Hoeness è un suo grande estimatore e il pensiero di chiudere la carriera al Bayern lo stuzzica. Il ritiro juventino è iniziato da poco e Mandzukic vuole capire se potrebbe essere utile a Maurizio Sarri e alla sua Juventus. Intanto la trattativa con il Bayern Monaco potrebbe andare avanti e sono attesi aggiornamenti dalla Germania. Mandzukic con il Bayern ha disputato 88 presenze e realizzato 48 reti totali, lasciando un ottimo ricordo a tutti i tifosi. Un suo rientro in Baviera sarebbe senz’altro gradito alla tifoseria de campioni di Germania.