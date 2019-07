Marcelo il “detrattore” di Hazard: “Neymar è meglio di lui”

L’acquisto di Eden Hazard da parte del Real Madrid ha messo tutti d’accordo. Il talento belga ha tanti ammiratori e pochi detrattori. Uno di questi, l’ex Chelsea ce l’ha in squadra quest’anno: Marcelo. Il brasiliano è stato interpellato in merito dalla stampa, durante il ritiro estivo delle merengues e riguardo un paragone tra Neymar e Hazard, ha risposto così: “Neymar è meglio di Hazard secondo me”. Una dichiarazione secca e netta di questo tipo da parte di un compagno di squadra, è davvero insolita.

Chiamare detrattore Marcelo nei confronti di Hazard, può sembrare esagerato, ma ciò testimonia come il terzino avrebbe preferito O’Ney alla Casa Blanca e non il belga. Forse questa dichiarazione è il preludio a un addio imminente del calciatore sud americano? Difficile dirlo con certezza. Tutto dipenderà dal rendimento del brasiliano: la stagione scorsa è stata disastrosa e gli è costata la Coppa America. Ora Zidane lo proverà in queste amichevoli per testarne la motivazione in campo. In caso negativo, Marcelo potrebbe chiedere la cessione e le offerte per lui non mancano di certo. La Juventus e il Milan potrebbero farci un pensierino, puntando a spendere il giusto per un calciatore che lo scorso anno è apparso in fase calante.

Marcelo potrebbe anche rimanere a Madrid, ma se le cose non miglioreranno, il mercato invernale di gennaio sarà terreno fertile per tutti i top club europei, ammiratori del terzino sinistro.