Marcelo-Milan: il brasiliano potrebbe approdare in rossonero

Il Milan tenta il colpo Marcelo. Inseguito da tanto tempo dalla Juventus, il terzino brasiliano del Real Madrid potrebbe lasciare le merengues questa estate. L’arrivo di Mendy dal Lione potrebbe togliere spazio al fortissimo terzino sinistro, reduce da una stagione disastrosa. Il rapporto tra la tifoseria del Madrid e il calciatore è ai minimi termini e pare che il suo ciclo nel Real sia finito.

Secondo il quotidiano portoghese Sport, Marcelo avrebbe chiesto la cessione al club spagnolo e il Milan è in agguato per assicurarselo. Classe 1988, Marcelo è stato uno dei pilastri de Real Madrid di Zidane, capace di vincere tre Champions League consecutive. Dotato di grande tecnica e corsa inesauribile, il 31enne sarebbe l’ideale per la corsia sinistra del Milan di Gianpaolo ma la Juventus potrebbe tornare alla carica per il difensore.

Anche la Juve su di lui

Il sogno di Sarri è quello di poter contare su una difesa di prim’ordine e Marcelo potrebbe arrivare assieme a De Ligt. Una campagna acquisti che farebbe sognare la Juventus e tutta la tifoseria che tanto chiede la desiderata Champions League. Marcelo è sicuramente un giocatore di esperienza che farebbe comodo a qualsiasi squadra italiana. Il Real Madrid non ha intenzione di lasciarlo partire gratis e sicuramente l’offerta da presentare per aggiudicarsi uno dei migliori terzini al mondo, sarà ingente.