Matthaus boccia Dembele: “Il Bayern non dovrebbe prenderlo”

Il Bayern Monaco è in cerca di due esterni formidabili che possano sostituire Robben e Ribery, ma i necessari arrivi di qualità tardano ad arrivare. I bavaresi stanno monitorando la situazione di Leroy Sane nel Manchester City, ma arrivare al forte esterno tedesco pare impresa ardua. Il prezzo del cartellino è salato anche se il calciatore vuole giocare con continuità e Pep Guardiola non sembra garantirgli un posto da titolare fisso nella sua squadra.

Oltre a Sane, il Bayern ha messo gli occhi pure su Ousmane Dembele del Barcellona, in rotta con la società e il tecnico Valverde. Il francese è noto per i suoi modi di fare non proprio professionali e il suo passato nel Borussia Dortmund è una macchia che in Germania nessuno dimentica. L’ex Bayern e Pallone d’Oro, Lothar Matthaus, durante un intervista alla Bild, sconsiglia vivamente l’acquisto del transalpino al Bayern, ricordando le critiche che il presidente Hoeness mosse nei confronti del giocatore quando militava nel Borussia Dortmund:

“Quando penso ai scandali che Dembele provocò quando giocava nel Borussia Dortmund e anche nel Barcellona, non vedo ragioni per cui lui si debba comportare diversamente con il Bayern”.

Durante l’intervista, l’ex centrocampista dell’Inter ha aggiunto: “Uli Hoeness prese una posizione chiara nei confronti di Dembele quando giocava nel Borussia Dortmund. Se il Bayern lo acquista, la società avrà un problema di credibilità”.

Le parole di Matthaus non sponsorizzano di certo Dembele e molto probabilmente il Bayern punterà tutto su Sane per il mercato, tenendosi stretto Gnabry. Calciatore tedesco in crescita esponenziale sia nel Bayern che nella Germania di Low.