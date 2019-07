Mbappe ha già messo il turbo: il video della doppietta al Dresda

Il PSG di Tuchel è alle prese con la spinosa questione Neymar ma può consolarsi con la convincente vittoria in amichevole di ieri contro il Dresda. La squadra francese ha dimostrato di essere già in palla: scambi veloci, combinazioni eccellenti e una forma atletica invidiabile hanno travolto i tedeschi, sconfitti per 6-1. Tante le novità in campo per il PSG ma la certezza è solamente una: Kylian Mbappe.

Il francese campione del mondo capace di oscurare stelle come Cavani e Neymar nella scorsa stagione, si è preso la scena ancora una volta rifilando due reti bellissime al Dresda nel primo tempo. La velocità del transalpino ha messo in estrema difficoltà la difesa tedesca, apparsa piuttosto impacciata difronte a così tanta superiorità tecnica e atletica dell’attaccante. Il primo gol di Kylian è vero e proprio capolavoro: scaltro come un rapace in cerca della propria preda, il talento ex Monaco ruba palla dopo un errore d’impostazione della retroguardia tedesca, involandosi verso la porta con tre difensori che inseguono in affanno. Una volta arrivato a tu per tu con il portiere, il bomber lo fulmina con un pallonetto che sta a testimoniare quanto sia grande il suo talento. Un gol veramente bellissimo, tra i più belli di questo calcio estivo.

[embedlin]https://youtu.be/Kh1oQ936v5s[/embed]

Anche il secondo gol è senza dubbio molto bello, con il pallone che si infila tra le gambe del portiere dopo un inserimento perfetto sulla sinistra. Oltre alle reti, lo spettacolo offerto da Mbappe prosegue con due assist perfetti ai compagni di squadra, che ringraziano. Oramai Kylian è il Re di Parigi. Neymar e Cavani sono spodestati. Il futuro sia del calcio che del Paris si chiama Mbappe.