Mediapro vuole soffiare a Sky la Serie A, la Lega Calcio valuta l’offerta

La lotta per i diritti televisivi della Serie A è sempre aperta e ogni estate diventa più accesa. Gli spagnoli di Mediapro vogliono assicurarsi i diritti del nostro campionato e la Lega Calcio sta valutando l’offerta mossa dal gruppo e qualora dovesse accettarla, Sky perderebbe tutta la Serie A così come Dazn. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la proposta è stata discussa all’asse dei club che sono combattuti a riguardo. Al momento, i club hanno deciso di non votare e mandare avanti la trattativa, spinti dalle promesse d’incasso di 1150 milioni annui, contro i 973 presenti, anche se le garanzie non convincono.

Progetto complesso da realizzare

La proposta avanzata e presa in esame dalla

Lega Calcio riguarda il ciclo che va dal 2021 al 2024. Il canale avrà le dirette di tutte le partite, i pre e i post, highlights e approfondimenti. La Lega Calcio avrà la responsabilità su tutto a livello editoriale. Mediapro avrebbe dalla sua parte avrà la produzione e la raccolta pubblicitaria, così come la commercializzazione diretta degli utenti, ovvero gli abbonamenti anche se la Lega darà una linea guida per la determinazione dei prezzi. Riguardo il progetto Lega Calcio – Mediapro, c’è scetticismo da parte di diversi club dato che ci sono ancora dei punti rischiosi da realizzare per la Lega, ma si attendono sviluppi.