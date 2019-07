Mercato: tegola per il Napoli! James Rodriguez preferisce l’Atletico Madrid?

Il colombiano è, senza ombra di dubbio, l’obiettivo numero uno in casa partenopea, tanto è vero che la trattativa per portarlo alle pendici del Vesuvio, sta diventando un vero e proprio tormentone in casa Napoli, con la trattativa che stenta a decollare a causa della diversitá di vedute, tra Napoli e Real, relativamente al prezzo del ragazzo.

La trattativa, giá complicatasi a causa dell’inserimento dell’Atletico Madrid, rischia ora di saltare.



I colchoneros hanno appena incassato 120 milioni dalla cessione di Griezmann al Barcellona e, stando al quotidiano spagnolo Marca, fonte molto vicina alle due squadre di Madrid, starebbero pensando proprio a Rodriguez come possibile sostituto.

Secondo le fonti, nei giorni scorsi, James Rodriguez avrebbe ricevuto una chiamata direttamente da Diego Simeone. Il tecnico dell’Atletico, stima molto il colombiano, e vorrebbe assolutamente averlo ai propri ordini.

Il Real Madrid, stando sempre alle voci sulla trattativa, avrebbe preferito vendere James al Napoli, ma le resistenze di De Laurentiis sul prezzo, rischiano ora di far sfumare la trattativa.

Ancelotti potrebbe dunque restare “a bocca asciutta”. Il tecnico di Reggiolo, che conosce bene James Rodriguez per averlo allenato al Real, aveva fatto esplicita richiesta a De Laurentiis di prendere il fantasista colombiano.

I tifosi del Napoli già pregustavano il grande colpo, indicato da molti, come l’elemento in grado di far compiere alla squadra il salto di qualità, per colmare il gap con la Juventus.

Nel mercato odierno, si sa, chi troppo vuole nulla stringe. La differenza la fanno anche le tempistiche, e I prolungati indugi sul prezzo da parte di De Laurentiis, rischiano ora di costringere il Napoli a virare su altri obiettivi, in quanto James Rodriguez sarebbe tentato dalla corte dell’Atletico.

Dovesse finire cosí, sarebbe davvero un peccato per il Napoli. James Rodriguez sarebbe staro sicuramente un gran colpo per I partenopei, che rischiano di vedere ridimensionate le proprie ambizioni.