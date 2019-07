Micheldorf-Parma, dove vedere il match in tv e streaming oggi 30 luglio

Micheldorf-Parma, altra amichevole sul suolo austriaco per i gialloblu di Roberto D’Aversa. Mandato in archivio il match contro i turchi del Trabzonspor, terminato sul punteggio di 2-2 con doppietta di un ottimo Gervinho, gli emiliani tornano in campo contro il Micheldorf, compagine che milita nella Oberösterreich Liga, la quarta lega più importante d’Austria.

Il match avrà inizio oggi, martedì 30 luglio, alle ore 19 presso la Cool&Fair Arena. L’ingresso sarà a pagamento; biglietto intero al costo di €15, ridotto per invalidi/over 65 a €12 e accesso gratuito per gli under 14. Il Parma resterà in Austria fino al 2 agosto: ricordiamo che l’esordio stagionale dei gialloblu avverrà il prossimo 18 agosto nel terzo turno della Coppa Italia TIM Cup contro chi la spunterà tra Venezia, Catania e Fanfulla.

Micheldorf-Parma, dove seguire l’amichevole in diretta tv e streaming

Micheldorf-Parma non potrà godere di diretta televisiva. Contrariamente a quanto fatto in occasione di Parma-Trabzonspor, DAZN non mostrerà l’incontro in esclusiva sulla propria piattaforma. L’andamento della sfida, dunque, potrà essere seguito esclusivamente attraverso gli aggiornamenti pubblicati sui canali social (Facebook, Twitter, Instagram) delle due squadre. Non è escluso, comunque, che nelle ultime ore si vengano a conoscere emittenti, anche straniere, in grado di mostrare l’evento in chiaro: ulteriori comunicazioni verranno fornite nelle prossime ore.