Milan-Bayern Monaco 0-1, primo ko stagionale per i rossoneri. Comincia con una sconfitta il cammino di Marco Giampaolo nell’International Champions Cup 2019. Il Milan è stato sconfitto di misura dal Bayern Monaco, decisivo un gol di Goretszka a fine primo tempo. Il tecnico rossonero ha mandato in campo una squadra sperimentale, con Gabbia in difesa e Maldini junior in attacco. Da segnalare l’infortunio di Theo Hernandez.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS MILAN-BAYERN MONACO | ICC 2019

Milan-Bayern Monaco, si fa sul serio. Primo impegno dei rossoneri di Marco Giampaolo nell‘International Champions Cup 2019. Alle ore 3 della notte italiana tra il 23 e il 24 luglio il Milan scenderà in campo contro il Bayern Monaco di Niko Kovac. Si gioca al Children’s Mercy Park di Kansas City, alle ore 20 locali. Se per i rossoneri è il debutto nell‘ICC 2019, per i bavaresi di tratta del terzo match. Gli uomini di Kovac hanno perso 2-1 con l’Arsenal e poi hanno battuto 3-1 il Real Madrid di Zidane. Per il Milan sarà il secondo test amichevole, dopo l‘1-1 con il Novara di venerdì scorso. Per Giampaolo ci sarà l’occasione per vedere in campo i nuovi acquisti Krunic e Theo Hernandez. Proprio il terzino francese ha segnato il primo gol stagionale, a Milanello contro il Novara.

Milan-Bayern Monaco, le probabili formazioni. QUI MILAN – Mister Giampaolo sta insistendo costantemente sul 4-3-1-2. In porta ci sarà Gigio Donnarumma, ancora una volta confermato a dispetto delle tante voci di mercato su di lui. In difesa spazio alla coppia di centrali Musacchio-Romagnoli. Sulle fasce ballottaggi aperti: Conti-Calabria a destra, Hernandez-Rodriguez a sinistra. In mezzo al campo ci sarà Biglia, con Calhanoglu e uno tra Krunic e il giovane Brescianini al suo fianco. Davanti altra chance per Suso, dietro al tandem Piatek-Castillejo. Nel secondo tempo si vedrà anche Cutrone, aggregato da pochi giorni al gruppo rossonero. QUI BAYERN MONACO – In porta ci sarà Neuer con Jerome Boateng e Javi Martinez davanti a lui, con Kimmich e Pavard a giocarsi il posto a destra e Alaba che dovrebbe occupare la corsia opposta. Davanti alla difesa – il modulo dovrebbe essere il 4-1-4-1 – si piazza Thiago Alcantara, davanti a lui potrebbero invece partire Tolisso e Goretzka che agirebbero dunque in qualità di trequartisti, avendo il supporto di Coman e Gnabry che saranno le frecce esterne, pronte anche a formare un tridente fatto e finito in fase di possesso palla. La prima punta dovrebbe essere Lewandowski, che si gioca il posto soprattutto con quel Thomas Muller capace di giocare in varie posizioni del campo, e ormai uno dei grandi veterani di questo Bayern.

Milan-Bayern Monaco, come seguire il match in diretta televisiva e streaming

Milan-Bayern Monaco, info tv e streaming. L’edizione 2019 dell’International Champions Cup sarà trasmessa da Sportitalia. Il canale diretto da Michele Criscitiello dallo scorso 1° luglio non è più visibile sulla piattaforma Sky, ma solo al numero 60 del digitale terrestre. Per lo streaming basta collegarsi con il sito ufficiale di Sportitalia, in modo completamene gratuito. La partita inaugurale del Milan all’ICC 2019 comincerà nella notte tra il 23 e il 24 luglio, alle ore 3. Le regole della competizione prevedono che vengano assegnati 3 punti alla squadra vincitrice dell’incontro nei 90 minuti regolamentari. Per i team che riusciranno a prevalere ai calci di rigore saranno invece concessi 2 punti in classifica. Alle squadre sconfitte nell’extra time sarà assegnato 1 punto, mentre nessun punteggio verrà attribuito alle formazioni sconfitte al termine dei due tempi di gioco. Per decidere la vincente ai calci di rigore si ricorrerà alla formula dei penalty shoot out. Milan-Bayern Monaco non si incrociano dall’International Champions Cup 2017: vinsero i rossoneri per 4-0, con doppietta di Cutrone e reti di Kessié e Calhanoglu.