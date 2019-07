Milan-Benfica 0-1 (Video Highlights): decide la sfida una rete nella ripresa dell’ex Taarabt

In un match di ICC il Benfica batte il Milan con un gol al 70′ dell’ex Adel Taarabt che calcia da fuori area su azione di corner e segna, trovando la deviazione sfortunata e decisiva di Biglia che beffa Reina entrato nella ripresa al posto di Gianluigi Donnarumma. I rossoneri di Giampaolo sono stati sfortunati nel corso della gara con due legni colpiti, il primo al 16′ dal turco Calhanoglu che con un tiro dai 25 metri coglieva il palo alla sinistra dell’estremo portiere portoghese, il secondo al minuto 83 con l’argentino Biglia che prendeva la traversa con un bel calcio di punizione. Il Benfica chiude il torneo con tre vittorie in altrettante gare dove può essere raggiunto solamente dal Manchester Utd che curiosamente sabato 3 agosto sarà il prossimo ed ultimo avversario dei rossoneri che si trovano ancora a zero punti dopo la sconfitta all’esordio contro il Bayern Monaco.

Gli highlights del match

Milan-Benfica, presentazione del match

Questa sera alle 21 (ora italiana) Milan-Benfica si sfideranno al Gillette Stadium di Foxsborough (Massachussets) in un match valido per l’International Champions Cup.

Il Milan del nuovo allenatore Marco Giampaolo in questa competizione ha giocato una partita contro il Bayern Monaco, uscendo sconfitti per 1-0 con rete decisiva di Goretzka nel recupero del primo tempo. Nonostante il ko, i rossoneri hanno giocato un buon match considerando che i tedeschi sono leggermente più avanti nella preparazione nel finale prima hanno tenuto botta e poi hanno addirittura sfiorato il pareggio con Daniel Maldini figlio d’arte della bandiera Paolo. La nota dolente è stato l’infortunio del neo acquisto difensore francese Theo Hernandez che ha riportato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra tra due settimane dovrà fare nuovi accertamenti, a quattro settimane dall’inizio del campionato è molto probabile che il suo esordio sia posticipato.

Tornando al calcio giocato, la squadra milanese giocherà la sua terza ed ultima partita sabato 3 agosto a Cardiff contro il Manchester United.

Per i campioni di Portogallo sarà l’ultimo match di ICC, dove nei primi due incontri ci sono state altrettante vittorie: la prima contro i messicani del Chivas con un netto 3-0 con marcature di De Tomas, Silva e Seferovic, la seconda contro la Fiorentina per 2-1 con rete ancora di Seferovic e proprio allo scadere di Lucas Fernandes.

Ricordiamo che il Benfica allenato anche in questa stagione da Bruno Lage domenica 4 agosto sarà già impegnato nella finale di Supercoppa Portoghese contro lo Sporting Lisbona e sabato 10 comincerà il campionato ospitando allo stadio “Da Luz” il Pacos Ferreira.

Milan-Benfica, probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Gabbia, Strinic, Calabria; Borini, Biglia, Calhanoglu; Maldini; Castillejo, Piatek​. All. Giampaolo

Benfica (4-4-2): Valchodimos; Grimaldi, Ferro, Dias, Tavares; Caio, Gabriel, Florentino, Pizzi; Sefrovic, De Tomas. All. Lage

Milan-Benfica, diretta e tv streaming domenica 28 luglio

La sfida di ICC tra Milan-Benfica potrà essere visibile in chiaro e in diretta questa notte alle ore 1 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che ha l’esclusiva della competizione estiva internazionale. Ricordiamo che dal 1 luglio il canale non è più accessibile tramite decoder Sky e dunque si potrà vedere solamente sul digitale terrestre gratuitamente. La telecronaca del match sarà affidata alla storica voce rossonera Carlo Pellegatti.

Il match odierno si potrà vedere anche in streaming (gratuito), e per fare ciò basterà collegarsi sul sito ufficiale di Sportitalia (www.sportitalia.com).