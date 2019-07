Milan-Correa ai dettagli: accordo raggiunto con l’ Atletico e il giocatore!

Angel Correa si appresta a diventare un giocatore del Milan. Il trequartista dell’ Atletico Madrid è ormai a un passo dal vestire la casacca rossonera, dopo che I due club hanno raggiunto un’ intesa economica, sulla base di 40 milioni più 10 di bonus. A questi, andranno aggiunti altri 7 milioni di bonus variabili.

Giampaolo potrá cosí avere il tanto desiderato trequartista da far agire a ridosso delle punte.

Decisivo il blitz di Boban, che nelle ultime ore si sarebbe recato a Madrid per concludere la trattativa, sia con I colchoneros che con il ragazzo.

Un’ accelerata improvvisa, che anima un mercato fin qui giudicato poco all’ altezza da parte dei tifosi. Dopo gli arrivi di Bennacer e Krunic, il Milan rimpolpa il proprio centrocampo, con l’ arrivo di Angel Correa, talentuoso e duttile (puó essere usato anche come esterno), il calciatore argentino firmerà un quinquiennale da 3 milioni annui, come riportato da Alfredo Pedullá.

Le fonti parlano di un ragazzo entusiasta e pronto a lanciarsi in questa nuova sfida, dopo che all’ Atletico era stato messo un po’ ai margini da Diego Pablo Simeone.



28 gol e 31 assist in 188 presenze con la maglia dell’ Atletico, rendono Correa un profilo molto interessante sottoporta, soprattutto in chiave assist.

L’ Atletico, che con I soldi della cessione, dovrebbe fiondarsi su James Rodriguez, cede cosí un giocatore non piú centrale nel progetto.

Giampaolo, da parte sua, ha finalmente la possibilitá di schierare un trequartista “puro”, ruolo fondamentale nel suo schieramento tattico.

Il mercato del Milan, ha subito la scossa auspicata dai tifosi. In attesa di altri colpi, il Milan, salvo imprevisti, è pronto ad abbracciare Anfel Correa