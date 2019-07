Milan, Correa costa caro! L’Atletico vuole 50 milioni

Il sogno di mercato del Milan si chiama Angel Correa. La dirigenza rossonera pensa fermamente che l’argentino sia il giocatore adatto per ripartire e si sta puntando a vendere il più possibile, così da formare un accumulo ingente di denaro per acquistarlo. I due calciatori che “aiuteranno” il Milan a fare casse sono Andre Silva – oramai del Monaco – e Patrick Cutrone, vicinissimo al Wolverhampton.

Già con il solo Andre Silva, il Milan dovrebbe ottenere ben 30 milioni di euro, ma la squadra che detiene in forza Correa, l’Atletico Madrid, ne vuole molti di più. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli spagnoli vogliono 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Milan per il momento ne offre 35 e il massimo sforzo può essere arrivare a 50.

I rossoneri sono forti dell’accordo di massima raggiunto con il giocatore. Correa vuole più spazio ed è propenso per il trasferimento a Milano. L’idea è quella di formare un attacco Piatek-Correa, che sarebbe di tutto rispetto. Le caratteristiche dell’argentino sono congeniali per far rendere al meglio Piatek in avanti, punta pura del fronte offensivo rossonero. Giampaolo vuole l’argentino a tutti i costi, così come vuole trattenere Suso. Lo spagnolo piace alla Roma ma è ritenuto dal tecnico abruzzese un incedibile.

Sembra oramai tramontata la pista che porta a Luka Modric. Il croato ha un ingaggio troppo alto e il Real Madrid non vuole lasciarlo andare. Inoltre, Modric non è convinto del progetto Milan. L’unico vero obiettivo dunque, rimane Correa. C’è “solo” da convincere l’Atletico Madrid.