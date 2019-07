Milan, Demiral resta un sogno? Pronto l’assalto ad un altro centrale della Juve

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il mercato rossonero, iniziato con l’ acquisto di Rade Krunic dall’ Empoli, rischia ora di subire una brusca frenata, anche a causa delle difficoltà finanziare del club.

Il Milan, comunque, non ci sta a recitare un altro anno da comprimario, e vorrebbe puntare subito su alcuni nomi di spessore da regalare a Giampaolo.

I rossoneri, com’ è noto, hanno puntato I fari su Merhi Demiral, difensore centrale della Juventus, arrivato quest’ estate dal Sassuolo per una cifra pari ai 18 milioni.

Il turco, si legge su TuttoSport, ha letteralmente stregato Boban e Maldini, che si sarebbero fatti avanti per sondare la disponibilitá della Juve a cederlo.

Secca la risposta di Paratici: Demiral non andrá via per meno di 40 milioni.

Troppj, giudicano dagli ambienti rossoneri che, tra l’ altro, escludono a priori l’ ipotesi di un prestito secco o di un eventuale diritto di recompra a favore della Juve, in quanto non vorrebbero valorizzarne ulteriormente un profilo cosí giovane, e già forte di per sè.

Demiral troppo difficile? Il Milan potrebbe fiondarsi su Rugani. Sempre dalle pagine del quotidiano torinese, si legge infatti che il toscano potrebbe essere stanco di fare panchina alla Juventus, e potrebbe dunque chiedere di essere ceduto.

Chissá che.la Juve non prenda in considerazione di girare Rugani piú conguaglio economico al Milan, per Alessio Romagnoli, vero e proprio pallino della dirigenza bianconera.

Rugani, pur avendo ritrovato Sarri a Torino, non è ovviamente convinto di.poter partire titolare, e la scelta di acquistare De ligt, potrebbe essere un ulteriore indizio della volontá, da parte della Juventus, di non puntare su di lui.

Il Milan monitora la situazione, e attende speranzoso. Quello che per la Juventus è un esubero, potrebbe rilanciare le ambizioni rossonere.