Milan, il nuovo sogno è Luka Modric! I rossoneri ci provano per l’attuale pallone d’oro

Perso Veretout, ci si “consola” con un pallone d’oro? Il Milan spera di poterlo fare. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Luka Modric, centrocampista classe 1985, vero e proprio perno del Real Madrid.

La notizia ha iniziato a circolare nelle ultime ore, e a rilanciarla sarebbe stato Marca, giornale spagnolo molto vicino alle vicende delle merengues. Modric ha ancora due anni di contratto con il Real, e, da autentico simbolo della squadra, pare molto difficile possa abbandonare la rosa allenata da Zinedine Zidane.

Bisogna poi considerare che il croato guadagna circa 12,5 milioni al Real, un ingaggio esorbitante, ben al di sopra degli standard che il Milan può attualmente permettersi. Fatte le dovute premesse, bisogna però prendere atto che, il possibile passaggio di Modric in maglia rossonera, ha cominciato insistentemente a circolare, ed è stato ripreso da diverse testate autorevoli, sia italiane che estere.

sfumato Veretout, passato ormai alla Roma, il Milan vorrebbe provare a “consolarsi” con il numero 10 del Real Madrid, capace di trascinare la Croazia sino alla finale di Russia 2018, e di detronizzare, lo scorso dicembre, Cristiano Ronaldo, dallo “scranno” del Pallone d’oro. Per Modric, lasciare il Real, con il quale ha vinto 5 champions, non sarebbe affatto una scelta semplice. Eppure il giocatore è stato già vicino a Milano lo scorso anno, sponda Inter, quando sembrava essersi innescato un vero e proprio “fuggi fuggi” dal Real Madrid, nell’ estate in cui i blancos hanno dovuto rinunciare proprio a Cristiano Ronaldo (sbarcato alla Juventus).

Che Modric possa raggiungere CR7 nel nostro campionato appare più difficile, ma non è impossibile. Sebbene il giocatore pare intenzionato a rimanere al Real, le fonti fanno sapere che nessuno è considerato “incedibile” per le merengues.

Dovesse arrivare l’offerta giusta (sia a lui che al club), Modric potrebbe anche meditare un addio, per provare a cimentarsi in una nuova, stimolante, sfida. Al Milan, Boban, lo attenderebbe a braccia aperte. L’ ex bandiera del Milan, ora diriogente, avrebbe promesso a Giampaolo un colpo “da urlo” e proverà a fare di tutto per mantenere la parola data.

Dopo le voci su Dybala, un nuovo big arriva a scaldare i cuori rossoneri: la trattativa per Modric è solo una suggestione, ma vista l’età del giocatore, non sono da escludere colpi di scena.