Milan, manca l’accordo sull’ingaggio di Bennacer. I rossoneri valutano alternative

Rischiano di sorgere degli intoppi nella trattativa che dovrebbe portare Ismael Bennacer a vestire la maglia del Milan.

Il centrocampista algerino, protagonista di un’ultima stagione più che podsitiva con la maglia dell’Empoli, ha attirato s di sè le attenzioni di diversi top club italiani ed esteri.

Il Milan si è mosso con anticipo e, oltre ad aver già avviato da tempo I contatti con l’entourage dell’algerino, ha giá trovato un’intesa economica con la squadra di Fabrizio Corsi sulla base di 16 milioni più uno di bonus.

Per il ragazzo, si parla invece di un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Un’offerta ritenuta piú che ragionevole per un classe ’97 che, pur essendosi messo in luce, ha comunque maturato una sola stagione d’esperienza in Serie A.

Tutti d’accordo, dunque? Non proprio…

Pare infatti che, gli agenti dell’algerino, abbiano alzato la posta chiedendo al club rossonero 2 milioni d’ingaggio per il proprio assistito.



Una proposta che, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ha fatto adirare, e non poco, la dirigenza del Milan.

I rossoneri, pur fiduciosi di trovare un accordo per Bennacer, si sarebbero guardati intorno alla ricerca di nuovi profili per il centrocampo.

Un nome nuovo è quello di Gastón Pereiro. Trequartista (ma, all’occorrenza, anche mezzala), classe 1995, Pereiro ha iniziato a far parlare di sè con indosso la maglia del PSV di eindhoven (20 gol in 55 presenze negli ultimi due anni).

Visto il costi non proprio proibitivo, da circa 15 milioni, é possibile che il Milan tenga d’occhio questa pista, per regalare a Giampaolo un’alternativa in piú da poter impiegare nel suo 4-3-1-2.

Gli agenti di Bennacer, intanto, forti dell’interesse di altre compagini inportanti (Arsenal e Botusdia tra le,altre), stanno spingendo per tenere in sispeso la sutuazione del proprio assistito, nell’auspicio che, l’importante vetrina della Coppa d’Africa, possa indurre le peetendenti a fare follie.

Il Milan non vuol farsi trovare impreparato e, sebbene punti a chiudere per Bennacer, ha annotato sul proprio taccuino altri nomi da monitorare attentamente.