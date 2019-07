Milan-Manchester United: streaming e diretta tv, dove vedere l’amichevole del 3 agosto

Le prestazioni della squadra con sede a Milanello sono state certamente un crescendo, infatti il k.o rimediato contro il Benfica è stato oggettivamente immeritato, visto il grande gioco espresso. La mano di Giampaolo inizia a vedersi, c’è lucidità con il pallone fra i piedi, la difesa si sta comportando egregiamente. Poco spazio ancora per i nuovi acquisti, ma tanti “vecchi” in grande rispolvero come Suso e Biglia e conferme importanti come quella di Calabria. Sorprese inaspettate come quelle di Gabbia, che sembra essere in condizioni di poter aiutare la causa rossonera in questa stagione. Mancano i gol, ma sembra l’unico passo mancante per completare la preparazione. Passando agli inglesi ci si trova di fronte un copione diverso, due vittorie nella competizione, rispettivamente contro Inter e Tottenham. L’amichevole di lusso prenderà il via a soli sei giorni dell’inizio della Premier League, il che porta a pensare ad un livello di preparazione superiore dei reds. Le voci di mercato sono sempre più insistenti in quel di Manchester, con Lukaku e Pogba al centro del ciclone. Si preannuncia una partita di alto livello, con emozioni e tanti ricordi legati ai trascorsi europei delle due squadre.

Lo scontro verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia e il live sarà disponibile su Milan News.it, Milan Live, Tuttomercatoweb, oltre che a tutte le piattaforme dell’orbita Milan.

Milan-Manchester United: sale l’attesa per il match tra furie rosse e diavoli rossoneri, chi la spunterà?