Milan, mercato in ascesa? Accelerata per Veretout e spunta un nome in difesa

Sta per sbloccarsi definitivamente il mercato in entrata del Milan. I rossoneri stanno lavorando alacremente per completare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.

Il tecnico di Giulianova, com’è noto, suole schierare le sue squadre con il 4-3-1-2, e sta perció chiedendo alla dirigenza, acquisti che possano essere funzionali per questo modulo.

Tra le priorità dei rossoneri, l’acquisto di almeno un centrocampista e un difensore centrale, che possano rinforzare adeguatamente due reparti nevralgici colpiti dalle partenze di Bakayoko e dalla lunga degenza di Mattia Caldara.

Per il centrocampo, il nome in cima alla lista dei desideri, è quello di Jordan Veretout. Il francese, approdato due estati fa nel nostro campionato, si è subito segnalato come uno degli elementi di maggior qualità della rosa della Fiorentina.

Durante l’ultima stagione, peró, il suo rendimento è stato al di sotto delle attese, complici diverse voci di mercato che lo volevano via da Firenze.

Conteso con la Roma, Veretout sembra aver ormai accettato l’offerta del Milan.



Al giocatore, sono stati infatti proposti 2,5 milioni di ingaggio, e, sebbene l’offerta della Roma sia leggermente superiore (3 milioni a stagione), la volontà del ragazzo di vestire rossonero è troppo forte.

Il Milan è inoltre intenzionato ad alzare la propria offerta alla Fiorentina, portandola a 18 milioni piú 2 di bonus. Un’offerta capace di superare quella della Roma (ferma a 18 milioni complessivi), e che potrebbe convincere definitivamente I viola.



Per la difesa, spunta invece un nuovo nome: Matija Nastasic. L’ex centrale della Fiorentina e del Manchester City, si è trasferito in Bundesliga allo Shalke nell’estate 2015, ma ora sarebbe chiuso dall’approdo in Germania di Ozan Kabak (soffiato proprio al Milan in questa sessione di mercato).

Per arrivare a Nastasic, la cui valutazione oscilla tra I 20 e I 25 milioni, il Milan potrebbe proporre uno scambio alla pari con Ricardo Rodriguez. A suggerirlo, la redazione di PianetaMilan, che sottolinea come lo svizzero (arrivato dal Wolfsburg con grandi aspettative), sia ormai finito sulla lista dei “sacrificabili”.

Da non escludere anche l’opzione del prestito con diritto di riscatto, che consentirebbe al Milan un’operazione non troppo onerosa dal punto di vista economico.