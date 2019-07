Milan, piace Angel Corra dell’ Atletico Madrid: le condizioni per averlo

Continua incessante l’ opera di costruzione del nuovo Milan da parte della “triade” Boban, Massara e Maldini.



I tre vertici rossoneri, dopo aver puntato all’ unanimità sul nome di Marco Giampaolo, stanno provando ad allestire una rosa adatta ad interpretare al meglio il 4-3-1-2 del mister abruzzese.

Il Milan è perció alla ricerca di una seconda punta, e il nome che sta circolando in queste ore, è quello di Angel Correa.



Argentino, in forza all’ Atletico Madrid, Correa potrebbe rappresentare la spalla ideale di Piatek in un attacco a due.

Non piú nei piani tecnici di Simeone, che ne ha autorizzato la partenza, per il Milan si prospetta comunque una trattativa complicata, con costi compresi tra I 40 e I 55 milioni.

Autore di sole 5 marcature nella passata stagione, Correa non fa del gol la sua caratteristica principale. L’ argentino, ha fatto registrare infatti il proprio record personale di reti, nell’ annata 2017/2018 (appena 9 in 56 presenze).

Si segnala peró per la sua grande duttilitá su tutto il fronte d’ attacco (puó giocare sia da ala che da trequartista), e per il buon lavoro svolto a supporto della prima punta.

Per arrivare a Correa, serviranno presumibilmente delle cessioni. Andrè Silva e Patrick Cutrone, sembrano I principali indiziati a partire. Se il portoghese è finito nelle mire del Monaco, Cutrone, dopo essere stato accostato alla Lazio, pare ora essere finito nei radar del Wolverhampton.



Il Milan ha intanto intrapreso I contatti con l’ Atletico, coadiuvato dal potente Jorge Mendes, amico del procuratore di Correa, Augustin Jimenez.

Vedremo se la trattativa si sbloccherà. Dopo un mercato iniziato un po’ a rilento, il Milan prova a rimettersi al passo delle big italiane. La volontà è quella di dare una svolta al recente passato, per provare a riproporsi subito ad alti livelli.