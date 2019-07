Milan, proposto un clamoroso scambio alla Lazio! Coinvolto anche Cutrone…

Non solo manovre a centrocampo e in difesa. Il Milan è attivo anche sul fronte offensivo, per garantire a Giampaolo un restyling importante della rosa, e giocatori che possano rivelarsi funzionali al progetto.

Tra questi non figura certo Patrick Cutrone. Il classe ’98, che sembrava essere definitivamente esploso nelle mani di Rino Gattuso, si è poi involuto, eclissato dal talento di Piatek, e non è più riuscito a vedere il campo con una certa regolaritá.

Per lui, solo 3 reti nello scorso campionato. Un bottino davvero troppo magro per pensare a una facile riconferma.

Secondo le ultime voci di mercato, il Milan sarebbe interessato all’acquisto di Joaquín Correa, e potrebbe inserire Cutrone nell’affare per abbassarne il costo.



Il fantasista della Lazio, arrivato lo scorso anno da Siviglia, si è subito guadagnato uno spazio importante nell’undici di Simone Inzaghi, risultando spesso decisivo coi suoi gol e assist.

Il Milan lo starebbe tenendo d’occhio e avrebbe messo sul piatto 30 milioni, piú il cartellino di Cutrone, per convincere Lotito.



Un’offerta, probabilmente, un po’ troppo bassa, dato che la Lazio valuta Correa almeno 60 milioni, e avrebbe giá rifiutato importanti proposte da parte di Napoli e Atletico.

L’agente di Correa, Alessandro Lucci, potrebbe fungere da intermediario nella trattativa e, come riporta l’edizione de Il Tempo, è in contatto costante coi dirigenti del Milan.

Vedremo se la trattativa avrá un seguito. Le pretese economiche della Lazio sono alte e, per convincere Lotito, il Milan dovrá alzare l’offerta cash.



Cutrone, d’altra parte, potrebbe provare a rilanciarsi in una piazza importante, dopo un’annata contraddistinta da piú ombre che luci.