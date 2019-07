Milik-Napoli verso l’addio? Il polacco richiesto in Bundesliga e Liga

L’avventura di Arkadiusz Milik nel Napoli potrebbe essere già finita. L’attaccante polacco ha dimostrato durante l’ultimo match amichevole contro il Liverpool, di avere ancora grande fiuto del gol ma nonostante ciò, il Napoli potrebbe privarsene. Le voci di un arrivo di Mauro Icardi al San Paolo si fanno insistenti e il tutto potrebbe portare a una cessione dell’ex Ajax, nonostante i partenopei lo ritengano incedibile.

Le qualità tecniche del giocatore non si discutono. L’unico dubbio sorge per gli infortuni che lo affliggono da quando è arrivato in Campania, i quali ne hanno minato la continuità. Il bomber è seguito da tante squadre che in ogni caso potrebbero presentare un offerta importante a De Laurentiis. Secondo vari rumors, Milik va di moda in Germania e in Spagna, dove diversi club di Bundesliga e Liga vogliono acquistarlo in vista della prossima stagione. Il club ancora non ha deciso sul da farsi: le prestazioni di Milik nel Napoli sono state in ogni caso ottime, ma non è chiara la volontà di Ancelotti per quanto riguarda il fronte offensivo.

Il Napoli non sembra intenzionato a prolungargli il contratto in scadenza nel 2021 e il Betis sta sempre di più premendo per il calciatore. L’obiettivo numero uno di De Laurentiis è certamente Icardi, oramai separato in casa con l’Inter. Un eventuale arrivo dell’argentino aprirebbe le porte per l’addio di Milik.