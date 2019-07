Milinkovic-Savic via dalla Lazio: per lui futuro in Ligue 1

Terminerà questa estate l’avventura nella Lazio per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo non vuole più rimanere in Serie A e il suo obiettivo è dare una svolta alla sua carriera da calciatore. Tanti sono i top club che lo stanno seguendo ma pare che il PSG di Leonardo abbia qualche chance in più. I parigini, una volta fatta cassa con la cessione di Neymar al Barcellona, potrebbero chiudere l’operazione con la Lazio in maniera molto rapida, scongiurando un eventuale offerta del Manchester United che al momento pensa a chiudere per Maguire del Leicester.

Secondo il Corriere dell Sport, il PSG potrebbe giungere a una conclusione dell’affare molto presto. Ciò che è certo è che Milinkovic-Savic non rimarrà alla Lazio nella prossima stagione. Lo scorso anno era rimasto controvoglia e le prestazioni ne risentirono pesantemente. Il centrocampista non vuole perdere un altro anno della sua carriera senza lottare per titoli importanti. Dal ritiro in Veneto dei laziali, il giocatore si sta comportando molto bene, da grande professionista ma lui e il suo entourage vogliono vederci chiaro per il futuro che con ogni probabilità sarà a Parigi o a Manchester. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, ma Lotito vorrebbe salire a 75. Se il PSG cederà davvero Neymar al Barcellona, non ci saranno problemi.