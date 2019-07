Modric-Milan, salta tutto? Il croato non è convinto della proposta rossonera

Il sogno Luka Modric probabilmente è già svanito per il Milan. Il calciatore croato 34enne è ancora tra i più forti centrocampisti al mondo e il Pallone d’Oro vinto lo scorso anno, testimonia la grandezza di questo calciatore fuori dal comune. Boban sta provando con tutte le sue forze di portarlo al Milan, ma la trattativa appare complicatissima. Praticamente impossibile, da fantacalcio diciamo.

In queste ultime ore, secondo quanto appreso da Tuttosport, il centrocampista del Real Madrid non sarebbe per niente convinto del Milan e i motivi sono intuibili: la società rossonera non gli garantirebbe un ingaggio adeguato alla sua fama e la squadra di Giampaolo, non è certamente di primo livello se paragonata a quella in cui milita il croato. A Madrid, Modric percepisce un ricco contratto da oltre 10 milioni di euro. Cifra che il Milan non può permettersi.

Modric se proprio deve trasferirsi a Milano, preferirebbe l’Inter dove militano i connazionali Perisic e Brozovic. La società nerazzurra era vicina all’acquisto del fuoriclasse nella scorsa stagione. Difficile quindi vedere l’ex Tottenham in Italia arrivati a questo punto. Boban non è certo un tipo che si arrende facilmente, ma se non ci sono le condizioni tecniche e economiche, Modric resterà solo un sogno d’estate. Sia per il Milan che per l’Inter.