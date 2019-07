Moggi profetico: “Scudetto? Sarà lotta a due. Icardi? Meglio non acquistarlo”

Icardi alla Juventus? Il parere di Moggi. La telenovela tra il bomber argentino, la moglie agente Wanda Nara e il club nerazzurro va ormai avanti da mesi e sembra avere come unico scenario conclusivo l’addio del calciatore. La Juventus sembrerebbe essere la prossima squadra di Icardi dal momento che Paratici non vede l’ora di strapparlo ai rivali ad un prezzo dimezzato rispetto alla clausola rescissoria e consegnarlo al nuovo allenatore Maurizio Sarri. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex direttore generale dei bianconeri Luciano Moggi ha commentato così i rumors di mercato: “Icardi alla Juve sarebbe un errore. Con i concetti e i calciatori che ha la Juventus Icardi non ci sta. Alla Juve c’è un calciatore che monopolizza la squadra ed è Cristiano Ronaldo. Due sarebbero troppi. I bianconeri hanno anticipato tutti. Hanno preso i giocatori che volevano a centrocampo, Rabiot e Ramsey. Potrebbe andare via Matuidi. La Juve ha in esubero tanti calciatori, così come l’Inter. Per ora però sono solo chiacchiere“.

Inter, Milan e lotta scudetto: Moggi dice la sua. Nel corso dell’intervista al sito di calciomercato l’ex dirigente bianconero ha parlato delle rivali lasciandosi andare ad un pronostico. In particolare Moggi dichiara: “Lukaku è un calciatore che sarebbe utile perché oltre a tirare in porta partecipa al gioco in maniera diversa e più sostanziale di Icardi. E poi Dzeko, potrebbe essere più utile di Lukaku perché ha imparato a fare anche il centrocampista. Poi è un ottimo colpitore di testa. L’Inter è l’avversario più temibile per la Juve, sarà una lotta a due. Il Milan non si è ridimensionato, è dimensionato dai fatti. Tutto ciò corrisponde al fallimento degli anni precedenti. Per i calciatori e le spese del passato. Nel presente avrà un momento di stasi”.