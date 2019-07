Mourinho allenerà in Bundesliga: “Sto studiando il tedesco”

È in attesa di trovare una nuova squadra lo “Special One” Jose Mourinho. L’esonero mesi fa da parte del Manchester United è oramai alle spalle e l‘allenatore portoghese vuole rilanciarsi in un top club al più presto. Dopo i successi con l’Inter, non si può dire che Mou non abbia vinto successivamente, ma nonostante ciò, il tecnico si è sempre lasciato male nelle società in cui ha allenato.

Un ciclo come quello nerazzurro non si è più ripetuto, ne al Real Madrid, ne al Chelsea o United. In molti affermano che la sua carriera sia in profondo declino ma i risultati – seppur di minor valore con lo United – stanno sempre dalla sua parte. Mou ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il suo futuro alla stampa, dando indizi importanti e abbastanza chiari:

“Sto studiando il tedesco. Esperienza in Bundesliga? No, ma mi manca come lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania”.

Un approdo in Bundesliga – magari nel Bayern Monaco – coronerebbe la sua brillante carriera nei maggiori campionati europei. I bavaresi non sono convinti al 100% dell’attuale allenatore Niko Kovac, nonostante il croato abbia inanellato un double eccellente con una squadra in netta decadenza. Mourinho gradirebbe senz’altro la destinazione bavarese, club di punta della Bundesliga e determinato a risalire la china dopo una stagione vincente, ma tutt’altro che convincente. Soprattutto in Champions League. Al momento, Mou cerca di confondere la stampa con dichiarazioni misteriose ma la voglia di tornare ad allenare è tanta.