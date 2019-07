Nainggolan-Galatasaray: i turchi ci provano per il belga dell’Inter

Antonio Conte l’ha convocato per questa tournée asiatica dell’Inter, ma Radja Nainggolan non è mai stato utilizzato dal tecnico italiano. Sembrava che Radja potesse avere una chance per convincere l’allenatore pugliese ma così non è stato. Troppa differenza caratteriale tra i due? Forse e Conte non vuole troppe teste calde nel suo spogliatoio. Il belga è sul mercato e il Cagliari – ex squadra di Nainggolan – si è fatto avanti. Il 31enne ci sta pensando ma secondo gli ultimi rumors di mercato, ci sarebbero delle sirene turche per lui.

Il Galatasaray ha avanzato un’offerta per il belga. Secondo il quotidiano turco Sabah, il club turco ha chiesto all’Inter il prestito gratuito del calciatore. I nerazzurri però vogliono fare cassa con Nainggolan, così da sbarazzarsi di una presenza scomoda all’interno dello spogliatoio. Il Galatasaray vuole tornare protagonista e Nainggolan è un profilo eccellente per il centrocampo. L’obiettivo è quello di dare in mano all’ex Cagliari la mediana: dotato di grande personalità, senso tattico e piedi buonissimi, il mediano potrebbe far fare il salto di qualità ai turchi. L’Inter potrebbe lasciarlo andare per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma al momento non sembra che ci siano le condizioni per intavolare una trattativa di questo tipo con il Galatasaray.