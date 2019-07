Napoli-Benevento streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 13 luglio

Napoli-Benevento. Il Napoli dopo una settimana dall’inizio del ritiro estivo a Dimaro, che ha dato il via alla fase di avvicinamento verso la stagione 2019-2020, si appresta a scendere in campo per la prima uscita stagionale. Infatti alle ore 17.30 a Dimaro il Napoli di mister Carlo Ancelotti affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi per un match che servirà molto per capire sulla condizione fisica degli azzurri in questa prima settimana di lavoro e sarà anche occasione per vedere nuovamente alla prova Inzaghi, reduce dalla deludente esperienza sulla panchina del Bologna. Nella passata stagione di Serie A, i partenopei hanno chiuso al 2° posto con 79 punti all’attivo (24 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte) ma in quest’annata gli azzurri vorranno insidiare la Juventus nella corsa al titolo. Le ‘streghe’ hanno chiuso la stagione scorsa in Serie B concludendo al 3° posto della stagione regolare (dopo la penalizzazione di 20 punti al Palermo) con 60 punti all’attivo (17 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte), posizione di classifica che ha consentito al Benevento di prendere parte ai playoff, avventura terminata in semifinale con l’eliminazione da parte del Cittadella.

Napoli-Benevento, le probabili formazioni. QUI NAPOLI- Mister Ancelotti si affiderà al modulo 4-3-3 con Karnezis tra i pali; i terzini saranno il neo acquista Di Lorenzo e l’algerino Ghoulam, al centro della difesa giocheranno Chiriches e Luperto in attesa di Manolas e Koulibaly (impegnato in Coppa d’Africa); in mezzo al campo agiranno Callejon, Palmiero e Rog (dato in partenza); nel tridente spazio a Tutino (la passata stagione a Cosenza in Serie B), Verdi (in partenza anche lui) e Younes. QUI BENEVENTO- Il neo allenatore delle ‘streghe’ Inzaghi risponderà con un 4-3-1-2 con Gori in porta; i terzini saranno l’ex Maggio e Letizia, al centro della difesa coppia formata da Antei e Caldirola; in mezzo al campo spazio a Del Pinto, Viola e Tello; il trequartista sarà Roberto Insigne (proveniente dal settore giovanile del Napoli) alle spalle delle punte Armenteros e Coda.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog; Tutino, Verdi, Younes. All. Ancelotti.

Benevento (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; R. Insigne; Armenteros, Coda. All. Inzaghi.

Napoli-Benevento, come seguire il match in tv e streaming

Napoli-Benevento, info diretta tv e streaming. Questa prima Amichevole stagionale del Napoli, sarà trasmesso in diretta su Sky su canale Sky Sport Serie A. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.