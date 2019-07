Napoli, è arrivato Manolas per le visite mediche. Oggi sfida al Benevento

Pochi minuti fa a Villa Stuart a Roma, Kostas Manolas, ex difensore giallorosso, è arrivato, per sottoporsi alle visite mediche per il Napoli. Il difensore greco, dopo i controlli, partirà per Dimaro-Folgarida e raggiungerà la nuova squadra il Napoli seguire gli allenamenti di Carlo Ancelotti. E insieme a Manolas, anche il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, comincerà la preparazione coi compagni.

Il Napoli, in ritiro da una settimana, oggi avrà la prima prova, contro il Benevento di Pippo Inzaghi.

Non vedremo in campo Milik, Mertens, Zielinski e Mario Rui, che hanno raggiunto il gruppo soltanto ieri, bensì la squadra sarà composta per la maggior parte da calciatori della primavera, e da qualche “esperto” come Callejon, Ghoulam, Maximovic e Chiriches. In porta Karnezis.

E il mercato? per il momento, nessuna novità per il trasferimento di James Rodriguez in maglia azzurra, le parole di De Laurentiis in questi giorni sono sembrate alquanto superficiali, per allontanare un po’ la pressione intorno alla società. Il presidente vuole il colombiano in prestito, il Real Madrid vuole cederlo definitivamente, anche per liberarsi di un ingaggio importante, dopo gli arrivi di Hazard, Jovic e Mendy, che peseranno sui bilanci degli spagnoli.

I tifosi, preoccupati, nono vogliono aspettare tanto, vogliono il colpaccio per contrastare Juventus ed Inter.