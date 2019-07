Napoli, e se James Rodriguez saltasse? Dalla Francia spunta l’ alternativa: I dettagli

E se saltasse James Rodriguez? Questo il dilemma che affligge I tifosi partenopei.

Come vi abbiamo raccontato, la trattativa per il colombiano rischia seriamente di complicarsi, causa l’ inserimento di club come Manchester United e Atletico Madrid (meta preferita dal ragazzo, secondo le ultime indiscrezioni).

Sfumasse il sogno James, il Napoli correrebbe ai ripari con Nabil Fekir, trequartista, capitano e punto fermo dell’ Olympique Lione.

Il francese, nel giro inoltre della Nazionale, con la quale si è laureato campione del mondo in Russia, si è reso protagonista la scorsa stagione di 11 reti realizzate in 27 presenze.

Stando al Diario di Siviglia, Fekir, destinato al Betis, avrebbe bloccato le trattative, per l’ improvviso inserimento del Napoli. Dai sondaggi col Lione, sarebbe emersa una valutazione di circa 25 milioni, cifra ben piú bassa di quella richiesta dal Real per Rodriguez.

Impiegabile nel ruolo di trequartista e, all’ occorrenza, seconda punta, il francese rappresenterebbe l’ alternativa piú adeguata a James Rodriguez, nonchè una pedina fondamentale per lo scacchiere di Carlo Ancelotti.

Il giocatore sarebbe disponibile al trasferimento, eseendo il Napoli una squadra che potrebbe garantirgli un buon salto di qualitá.

In scadenza di contratto con il Lione, Fekir ha un ingaggio di 3,6 milioni all’ anno, una cifra che rientra negli standard del Napoli che, tra l’ altro, non nasconde le proprie ambizioni di titolo.

Se salta James Rodriguez, dunque, il Napoli ha giá pronta l’ alternativa. Ancelotti potrebbe presto avere il trequartista tanto agognato a sua disposizione.