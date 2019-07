Napoli, ecco Elmas. Ma i tifosi aspettano il colpaccio in attacco

Il Napoli, ieri ha ufficialmente definito l’acquisto del centrocampista macedone Eljif Elmas, classe 1999, che è a Roma a Villa Stuart ad effettuare le visite mediche per poi andare a Dimaro stasera e raggiungere i suoi nuovi compagni e Carlo Ancelotti, che ha visto il lui un ottimo innesto. Spesi 16 milioni più bonus, in attesa del definitivo colpo in attacco che può far entusiasmare in tifosi azzurri, che sperano nel colpaccio che possa far avvicinare la squadra alla Juventus, candidata a vincere tutto anche in questa stagione che tra un mese andrà a cominciare.

Chi andrà al Napoli? girano sempre i nomi di James Rodriguez, Icardi e Pepé. Per quanto riguarda il colombiano c’è l’ombra dell’Atletico Madrid, che sta vendendo Correa al Milan, quindi potrebbe soffiare James agli azzurri. Icardi, sembra che aspetti la chiamata della Juventus, anche perché la maglia numero 9 è libera, ma Higuain è in buona forma, e sembra non voglia lasciare i bianconeri, e c’è un ottimo feeling con Cristiano Ronaldo in attacco, come mostrato col Tottenham. Per quanto riguarda Pepé del Lilla, c’è l’interesse di Psg e Manchester United e la cifra sarebbe di 60 milioni.

Il mercato termina il 2 settembre, ed entro questa data, il colpo che i tifosi cercano, ci sarà? siamo in attesa, anche perché i tifosi sono impazienti.