Napoli, James troppo difficile? L’alternativa arriva dal Barcellona..

Continua la caccia al grande colpo di mercato, in casa Napoli. Il sogno dei partenopei, ormai è noto, risponde al nome di James Rodriguez. La trattativa per portare il colombiano sotto il Vesuvio, peró, resta piuttosto complicata, con il Real che avrebbe elevato a 50 milioni il prezzo del suo cartellino, al fine di trovare la liquidità necessaria, per dare assalto a Pogba.

Con la trattativa James che resta lontana dal concludersi, sullo sfondo si stagliano altri nomi per il Napoli. Oltre a Mauro Icardi, in attesa di risolvere l’ intricata questione con l’ Inter, e sul quale incombe la minaccia Juventus, un altro nome che interessa al Napoli è quello di Pepè, ala del Lille, valutato non meno di 50 milioni.

Nelle ultime ore, è cominciato a circolare il nome di un’ alternativa low cost: Parliamo di Malcom, giovane ala del Barcellona, che lo scorso anno riuscí a strapparlo clamorosamente alla concorrenza della Roma.

Perchè low cost? innanzitutto, perchè il Barça aprirebbe al prestito. I catalani vorrebbero rivalutare Malcom dopo che il ragazzo ha trascorso una stagione difficile all’ “ombra” di Messi.

La serie A, secondo il quotidiano Sport, potrebbe essere la meta ideale per rilanciarsi. Sul ragazzo si segnala anche la presenza delle due milanesi, per cui non è escluso si possa innescare un derby di mercato.

Malcom resta comunque un’ alternativa di scorta per il Napoli che, come detto, ha tra I suoi obiettivi dichiarati James Rodriguez e Pepè. Dovessero saltare entrambi, ecco che Malcom scalerebbe posizioni, e riabraccerebbe quella Serie A, “sedotta e poi abbandonata” solo lo scorso anno.