Napoli, maxi ingaggio per Icardi! Per James Rodriguez si muove Mendes?

Il Napoli continua a sognare in grande per il proprio calciomercato. Gli azzurri, dopo aver ceduto Vinicius al Benfica per 20 milioni, stanno cercando di accumulare un tesoretto per perseguire I due principali obiettivi di mercato: Mauro Icardi e James Rodriguez.

L’ argentino, com’ è noto, rappresenta il pezzo pregiato del mercato italiano. In uscita dall’ Inter, Icardi è conteso tra Napoli e Juventus e, stando alle voci di mercato, preferirebbe indossare la casacca bianconera.

Il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha peró in mente di mettere I bastoni tra le ruote alla rivale scudetto. Perció, avrebbe intensificato I contatti con Wanda Nara, agente di Icardi, e starebbe tentando di ingolosire il ragazzo con un ingaggio da 10 milioni.



Icardi starebbe riflettendo sulla proposta, anche se la tentazione Jucentus rimane forte. L’ Inter, dal canto suo, preferirebbe cederlo al Napoli, per non rafforzare troppo l’ acerrima rivale bianconera.

Per James Rodriguez, invece, le voci continuano ad essere contrastanti. Dalla Spagna, non si placano infatti I rumors che lo vorrebbero all’ Atletico Madrid. In Italia, viceversa, molte fonti affermano che si sarebbe promesso ai partenopei.

Le ultime notizie, parlano di un possibile intervento di Jorge Mendes nella trattativa. Il potente procuratore, potrebbe agevolare il Napoli (per il quale ha curato la cessione di Vinicius al Benfica) inducendo il Real a lasciar partire il colombiano in prestito.



I rapporti tra Mendes e la casa blanca, potrebbero essersi incrinati, a causa del mega-affare Ronaldo-Juve dello scorso anno. L’ influenza del procuratore, potrebbe peró indurre Florentino Perez ad accettare un compromesso.

Altre voci in arrivo dalla Spagna, parlano poi di un Atletico Madrid interessato a Eriksen, del Tottenham. Il danese, vero e proprio “gioiello” degli spurs, occupa grosso modo la stessa posizione di James Rodriguez in campo, pur possedendo caratteristiche distinte.

Possibile che un suo arrivo ai colchoneros , sbarri la strada al contemporaneo acquisto di James.

Il Napoli avrebbe dunque strada libera, e potrebbe convincere il Real a trovare un punto d’ incontro, per un giocatore come James che, a Madrid considerano ormai un esubero, ma che a Napoli diventerebbe, senza dubbio, la stella della squadra.