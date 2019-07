Napoli, si riaccende la pista James Rodriguez? Un “indizio” arriva dall’ Olanda

Potrebbero arrivare buone notizie per il Napoli direttamente da Amsterdam.



Marc Overmaars, direttore sportivo dell’Ajax, ha infatti parlato di un concreto interesse dell’ Atletico Madrid per David Neres, giovane ala brasiliana, esplosa durante l’ultima stagione con la maglia dei lancieri.



La notizia, potrebbe far felici I tifosi del Napoli, in quanto, un eventuale approdo del brasiliano a Madrid, chiuderebbe virtualmente le porte all’arrivo di James Rodriguez.



I due occupano infatti la stessa zona del campo, e I colchoneros rischierebbero di trovarsi due doppioni in squadra.

Overmaars ha parlato di “un’ offerta che dovrebbe arrivare la prossima settimana” per Neres che, grazie alla pazienza dimostratagli dall’Ajax, è riuscito a conquistarsi la Nazionale brasiliana, e a vincere l’ ultima Copa America.

Il mercato, si sa, è fatto di voci che si susseguono. James sembrava destinato all’ Atletico Madrid, ma se I madrileni dovessero puntare su Neres, la trattativa potrebbe saltare.



Il Napoli avrebbe dunque campo libero. Molto dipenderà, peró, anche dalle mosse di Aurelio De Laurentiis.

Il patron campano, negli ultimi giorni, ha avuto non poche schermaglie con Florentino Perez, accusato di pretendere troppo per Rodriguez, ceduto in prestito al Bayern Monaco appena due stagioni fa.

Per il colombiano saranno necessari almeno 40 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni rilasciate da Marca, il colombiano preferirebbe rimanere a Madrid, sponda Atletico.

Dal Napoli sono peró fiduciosi, forti soprattutto della buona intesa instauratasi tra il ragazzo e Ancelotti ai tempi del Real.

Vedremo come andranno le cose. Le voci relative a Neres allontanano James Rodriguez dall’ Atletico Madrid. E accendono una fiammella di speranza per il Napoli.