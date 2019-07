Napoli su Ibrahimovic: De Laurentiis vuole il colpo ad effetto

Zlatan Ibrahimovic continua a stupire oltre oceano con la maglia dei Los Angeles Galaxy, ma lo svedese potrebbe terminare la sua gloriosa carriera in Italia. Il Napoli lo segue da tempo e De Laurentiis vuole piazzare un colpo degno di nota. Il presidente dei partenopei è ambizioso e l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nella scorsa stagione, non gli è mai andato giù. Il colpo Zlatan avrebbe un effetto mediatico di portata inimmaginabile, oltre che a quello tecnico.

Ibra sta dimostrando di essere ancora un giocatore competitivo. La MLS non è più il campionato “facile” di una volta. Ideale per le vecchie glorie. Adesso la massima serie americana è aumentata sia dal punto di vista tecnico, che tattico. Zlatan può ancora dire la sua in Serie A e tornerebbe volentieri. A lanciare la bomba di mercato è il giornalista Rai, Paganini. Intervistato da Calciomercato.it. Ecco le parole che ha rilasciato il famoso giornalistico Rai:

“Ibrahimovic al Napoli?Sto aspettando una conferma dal suo procuratore. Ibra ha questa idea di tornare in Italia. Ovviamente, lo svedese tornerebbe in una squadra che giochi in Champions League. Escludendo Juventus, Inter e Atalanta, il Napoli sarebbe la possibilità più concreta. È il colpo ad effetto di De Laurentiis per accendere la piazza”. Ibra sta per tornare. I tifosi napoletani sognano.