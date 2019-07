Napoli, Vinicius lascia il ritiro: lo aspetta il Benfica

Non solo mercato in entrata per il Napoli, ma anche in uscita. L’attaccante brasiliano classe 1995, Vinicius, ha lasciato il ritiro della squadra di Ancelotti. Il calciatore non è riuscito a imporsi con la squadra partenopea e il suo futuro non sarà in Italia, bensì in Portogallo.

Vinicius è atteso infatti a Lisbona per giocare nel Benfica. Il club portoghese seguiva da tempo il giocatore per via del suo passato nel Rio Ave, famosa squadra portoghese. La sua avventura nel Napoli termina senza neanche una presenza. Finito ai margini della squadra, Vinicius ricomincia dal Portogallo dopo l’esperienza con il Rio Ave, club con il quale ha siglato un totale di 14 reti.

17 milioni di euro al Napoli

Il Benfica lo pagherà profumatamente: secondo le ultime indiscrezioni, i campani dovranno sborsare 17 milioni di euro per il giovane. Molti per un calciatore che non è mai sceso in campo con il Napoli. In Brasile e pure in Portogallo, credono nelle sue potenzialità ancora inespresse. Dotato di potenza e velocità, Vinicius è stato paragonato ad Adriano, bomber che ha militato nella nostra Serie A con le maglie di Inter, Parma, Fiorentina e Roma. Al Da Luz potrebbe trovare la sua giusta dimensione ma per lui questa potrebbe essere l’ultima chance di sfondare nel grande calcio.