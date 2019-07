Neymar allontana la Juventus: “Messi il migliore al mondo”

Neymar con Cristiano Ronaldo a Torino? La stella brasiliana non la pensa propriamente cosí.

Nel corso di un’ intervista rilasciata al portale Oh my goal, Neymar, ormai chiaramente in rotta col Paris Saint-Germain, ha rilasciato parole di stima e affetto, per il suo ex compagno ai tempi del Barcellona: Lionel Messi



“Giocare con Messi è stato un onore e un piacere- ha dichiarato il brasiliano- insieme, al Barcellona, abbiampo formato una coppia straordinaria”.



Parole che suonano come una vera e propria dichiarazione d’ amore, nei confronti sia della pulce, che della camiceta blaugrana, cui Neymar è rimasto fortemente affezionato, anche dopo l’ addio schock di due estati fa.

Parole che allontanano la suggestione Juventus. Sebbene I bianconeri sarebbero stati contattati dal padre – agente del ragazzo, perchè ritenuti uno dei club migliori al mondo, e dunque meta gradita, O Ney avrebbe manifestato la chiara intenzione fi tornare a Barcellona, dove nel 2015, insieme a Messi e Suarez, ha formato uno dei tridenti offensivi più forti della storia del calcio.



Il Barça avrebbe già presentato una prima offerta ai parigini: 90 milioni piú due contropartite a scelta, tra: Rakitic, Semedo, Coutinho, Malcom e Umtiti. Un ulteriore infizio che spingerebbe Neymar verso il regreso a España.



I tifosi juventini, che puntavano sull’ appeal di Ronaldo per convincere Neymar a trasferirsi sotto la Mole, dovranno forse rassegnarsi: Neymar pare destinato a finire al Barcellona.