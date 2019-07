Sono ore decisive per l’addio definitivo di Neymar al PSG. Il brasiliano non si è presentato al ritiro del club parigino che ha diramato un comunicato via Twitter, dove comunica al calciatore che prenderà provvedimenti nei suoi confronti, definendo il comportamento di Neymar “deplorevole”.

Il padre del brasiliano, Neymar Senior, ha dichiarato ai giornalisti che il PSG sapeva che suo figlio sarebbe rientrato il 15 luglio perché impegnato con la sua fondazione benefica, ma nessuno crede alla sua versione. Ora, la testata sportiva UOL rivela che il giocatore avrebbe già parlato con dirigenza e compagni di squadra, confessandogli la propria volontà di lasciare il PSG e giocare altrove.

Neymar a Leonardo: “Non voglio più giocare nel PSG”

Secondo UOL, Neymar ha gia avuto un colloquio con il nuovo direttore sportivo del club francese, il connazionale Leonardo, al quale ha comunicato la sua volontà di lasciare Parigi. La conversazione sarebbe avvenuta per telefono. UOL afferma che durante le celebrazioni della vittoria del Brasile in Copa America ieri notte, O’Ney avrebbe comunicato la decisione ai tre brasiliani con cui gioca anche nel PSG: Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves, ma sopratutto, l’attaccante avrebbe comunicato il tutto al presidente Al-Khelaifi. Il massimo dirigente del PSG non l’avrà presa bene dato che sborsò ben 222 milioni di euro al Barcellona, garantendo un ingaggio a Neymar di 36 milioni di euro l’anno. L’assenza al ritiro del PSG dimostra la volontà del calciatore di lasciare il club ma Al-Khelaifi non ha intenzione di cedere Neymar a un prezzo di saldo. Un’eventuale trattativa per acquistare il brasiliano si profila spinosa. Barcellona avvisato.