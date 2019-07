Neymar-Juventus: “Trattativa in fase avanzata”, Dybala via?

Neymar vestirà la maglia della Juventus? Secondo il giornalista Rai, Paolo Paganini, probabilmente si. La società torinese vuole un altro super colpo. Dopo aver stupito tutti con Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, ora i bianconeri sono tentati dal brasiliano. In rotta con il PSG. Il padre/agente di Neymar sta

facendo di tutto pur di piazzare il figlio in un top club. La Juventus è tra queste squadre e secondo Paganini, la trattativa tra i bianconeri e il PSG sta facendo passi in avanti giorno dopo giorno.

Sarri sarebbe felice di avere avere a disposizione una delle migliori ali sinistre al mondo, ma per arrivare a Neymar, la Juventus sarebbe costretta a cedere Dybala al PSG. I francesi sono molto attratti dall’argentino che è considerato la contropartita tecnica ideale al brasiliano. Proprio ieri, Sarri ha affermato che Dybala potrebbe avere un ruolo di falso nueve o trequartista nella sua squadra, ma ora il progetto su di lui potrebbe tramontare. Nelle prossime ore, l’entourage di Neymar potrebbe incontrarsi con Paratici e definire le cifre. Cercando di arrivare a un accordo definitivo. Il tutto non sarà semplice. Neymar è stato pagato due anni fa 220 milioni di euro, il suo contratto con i francesi ammonta a 36 milioni. Un ingaggio da giocatore NBA. O’Ney in caso di addio, sarà comunque costretto a ridursi l’ingaggio se vorrà giocare con un club differente dal PSG.