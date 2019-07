Pallone d’Oro: Van Dijk favorito, Salah si aggrappa alla Coppa d’Africa

L’uscita di scena dalla Copa America da parte dell’Argentina di Leo Messi, pare aver estromesso la pulga dalla corsa al Pallone d’Oro. Il fuoriclasse argentino del barcellona, che detiene il record assieme a Cristiano Ronaldo di questo prestigioso premio individuale, sembrava il favorito assoluto e già assaporava il successo del suo sesto Pallone d’Oro, ma secondo i bookmakers, la sua quotazione è scesa notevolmente. Adesso il favorito numero uno è Virgil Van Dijk del Liverpool. Il ciclopico difensore olandese di Breda non è mai stato dribblato in tutta la stagione e detiene un record di 64 partite senza dribbling subiti. Roba da fantascienza. Nonostante la sconfitta in finale di Nations League, il favorito rimane lui.

Il Liverpool è cambiato grazie al suo arrivo nella scorsa stagione e le sue prestazioni hanno fatto ricredere tutti gli scettici. Virgil è stato pagato 85 milioni di euro, finiti nelle casse del Southampton, unico club ad aver puntato su di lui fin dai tempi in cui militava nel Celtic Glasgow. Soldi davvero ben spesi dai Reds che hanno vinto la Champions League anche grazie alle sue impeccabili chiusure difensive.

Coppa d’Africa decisiva

Altro forte candidato è Mohamed Salah, sempre del Liverpool. L’egiziano ha disputato una bella stagione anche se non memorabile come quella scorsa. Capocannoniere in Premier League quest’anno, l’ex Roma è risultato decisivo nella finale di Madrid. Un suo gol da calcio di rigore ha sbloccato il punteggio dopo pochi secondi di gioco. La grande occasione per superare l’amico Van Dijk, Salah ce l’ha eccome. Qualora il classe 1992 trionfi con il suo Egitto in Coppa d’Africa, le quotazioni schizzerebbero a suo favore in un batter d’occhio, dato che raramente il Pallone d’Oro viene consegnato a un difensore. Questa sera, Momo e la sua nazionale affronteranno il Sud Africa nell’ottavo di finale della competizione. Vietato fallire per il fuoriclasse dei Reds.