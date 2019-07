Pepe-Napoli, l’agente ammette: “Abbiamo contatti con club italiani”

Intanto che la trattativa per Icardi prosegue, il Napoli si guarda intorno e ci prova per il talento ivoriano del Lilla, Pepe. Il giocatore è seguito con attenzione dall’Inter di Conte ma i partenopei sembrano essere più interessati. Il Corriere dello Sport rivela che De Laurentiis sta seguendo con attenzione il calciatore, desideroso di lasciare la Ligue 1 per un campionato più competitivo.

L’agente del giocatore ha voluto confermare le indiscrezioni sull’interesse di club italiani nei confronti del proprio assistito, anche senza specificare che si tratti proprio del Napoli:

“Valutiamo il suo futuro con calma e serenità. Abbiamo anche contatti in Italia e Nicolas è aperto a tutto: l’obiettivo non è firmare, ma individuare la soluzione migliore per lui”.

Il classe 1995 è considerato uno dei migliori talenti della Ligue 1 e la stagione scorsa è stata entusiasmante per lui. I suoi numeri hanno attirato diversi top club come appunto il Napoli, che vuole formare un attacco formidabile con James Rodriguez, Icardi e Pepe. Il suo valore di mercato è decisamente molto alto e si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro. Una cifra importante ma giustificata dalla tecnica indiscutibile di Pepe, capace di realizzare lo scorso anno 23 reti in 40 presenze nel Lilla. Appena rientrato dalla Coppa d’Africa, l’ivoriano è già in fermento per iniziare la prossima stagione. Magari al San Paolo.