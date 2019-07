Pes 2020: quando esce e quanto costa

Appassionati di calcio e videogames, tenetevi pronti: la Konami ha ufficializzato la data di uscita del nuovo PES 2020, disponibile in Europa a partire da martedí 10 settembre 2019.



Il gioco, che assumerà la nuova denominazione di Football PES 2020, potrà essere acquistato sia fisicamente, presso gli store autorizzati, sia online.

La Konami non ha ancora reso noto il prezzo di copertina, ma il gioco puó essere già prenotato online per un costo che va dai 39,99 ai 49,99 euro.

Per tutti gli appassionati, saranno disponibili due versioni del gioco: la Classic edition e la Legend edition.

La differenza principale tra le due versioni, sta nei maggiori benefici garantiti dalla Legend edition, per ció che concerne la modalità Myclub.



Acquistando la Legend edition, si ha infatti diritto ad usufruire di Lionel Messi per le prime 10 gare della modalitá Myclub.



Inoltre, preordinando il gioco online, ci si potrà godere la classe di Andrès Iniesta (una delle nuove leggende di questa edizione), direttamente dal proprio joystick. In piú, si avrà diritto a un bonus di 1000 monete subito spendibili nella modalitá Myclub.

PES 2020, le novitá:

Diverse saranno le novità introdotte dal gioco:

– per ció che riguarda la grafica, vi saranno diverse migliorie apportate sia agli aspetti dei giocatori, che alla panoramica degli stadi. Previsti inoltre un nuovo sistema d’ illuminazione e nuove inquadrature del campo.

– le condizioni climatiche varieranno durante le gare, influendo cosí sull’ andamento della partita e sul ritmo di gioco.

– verrá introdotto un nuovo sistema di dribbling piú fluido, grazie proprio alla collaborazione di Iniesta, I cui movimenti sono stati registrati coi sensori della realtá virtuale.

– infine, diverse modifiche verranno apportate alla modalità Myclub:

innanzitutto, il calciomercato verrà reso più complesso con l’ introduzione di nuove dinamiche per le trattative, sarà possibile personalizzare il logo e gli sponsor da far apparire durante I match della propria squadra.

Si avrà infine la possibilitá di far accomodare una delle tante leggende sulla psnchina del proprio club: Maradona, Ronaldinho, Crujiff, Iniesta e altri, saranno tutti disposti a mettere il proprio sapere tattico a vostro servizio.

Novitá Ronaldinho:

Il fenomeno ex Barça , sará testimonial per la copertina della Legend Edition.

Potrà inoltre essere utilizzata una versione 3D dell’ ex fenomeno blaugrana, ottenuta mediante computer grafica.

La Classic Edition avrà invece Messi in copertina.

Il tutto, frutto di una partnership siglata da Konami col Barcellona.

Juventus in esclusiva:



In ultimo, come vi avevamo preannunciato, la Juventus ha firmato un contratto in esclusiva con Konami e, dunque, PES sarà l’ unico giovo a poter utilizzare logo, stadio e nome ufficiale della squadra bianconera.

Beffata, in tal modo, la concorrente EA Sports, che per il suo prodotto (Fifa 2020) potrà utilizzare la denominazione Piemonte Calcio.