Pescara-Angolana: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole di oggi 25 luglio

La fase di preparazione del Pescara di Luciano Zauri prosegue e quest’oggi, gli abruzzesi affronteranno in amichevole l’Angolana, club che milita in Serie D. Il Pescara punta in alto per la prossima stagione. I tifosi dei delfini sognano un ritorno in Serie A che oramai manca da molto tempo. È ufficiale la firma del nuovo innesto Luca Palmiero, proveniente dal Napoli a titolo temporaneo. Il classe 1996 si è detto felice di giocare con il Pescara, squadra ambiziosa e piazza ambita da molti calciatori. Tale innesto dimostra come la compagine di Zauri voglia dimenticare lo scorso campionato di Serie B, terminato nelle retrovie in 17’ posizione.

Troppo poco per una squadra che fino alla stagione 2016/17, militava in Serie A. I tifosi a Pescara credono nel progetto e ciò viene dimostrato dagli abbonamenti già venduti: ben 1.000 prima di questo inizio di campionato. La società può ritenersi soddisfatta ma le pressioni su Zauri e calciatori, si fanno elevate. Il test di oggi darà dei dati importanti all’allenatore, specialmente per quanto concerne i nuovi innesti. Calcio d’inizio ore 17.

PESCARA-ANGOLANA, DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV O STREAMING

Pescara-Angolana, diretta tv e streaming. Il match non è al momento disponibile per la diretta tv, ma sarà possibile vederlo in streaming sul sito ufficiale del Pescara Calcio, www.pescaracalcio.com dalle ore 17. Buona visione!