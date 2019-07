Pogba-Juventus: Paratici a colloquio con Raiola per trattare?

L’arrivo di Paul Pogba alla Juventus è più probabile di quello di Neymar. La trattativa per il brasiliano del PSG è veramente complessa e intricata, mentre la pista per il francese pare molto più fattibile. Il francese piace molto a Sarri, come lo stesso tecnico ha dichiarato durante la conferenza stampa, pre International Champions Cup. I bianconeri hanno appena concluso l’affare De Ligt e la società ha condotto le trattative con il procuratore dell’olandese: Mino Raiola.

Il famoso agente italiano cura gli interessi anche di Paul Pogba. Raiola gode di buoni rapporti con la Juventus e durante la presentazione di De Ligt, ha espresso una moderata positività su un eventuale avvio della trattativa che potrebbe riportare a Torino il transalpino. Il campione del mondo francese vuole cambiare aria prima possibile: il suo ritorno allo United è stato un flop e la Juve lo riaccoglierebbe a braccia aperte. I bianconeri cedettero il centrocampista allo United per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. I Red Devils vogliono più o meno incassare la stessa somma per lasciarlo andare.

Paratici si incontrerà con Raiola?

Mino Raiola è anche il procuratore di un’altra stella bianconera: Moise Kean. Il futuro del calciatore con la Juventus è ancora incerto. Motivo per cui Paratici si incontrerà con Mino nei prossimi giorni. Durante questo incontro, i due potrebbero parlare pure di Paul Pogba, magari cercando di giungere a un accordo ufficiale per l’ingaggio. Aspettando il via libera da parte del Manchester United. La Juventus vuole tornare competitiva in Europa e il ritorno del “Polpo Paul”, potrebbe portare alla conquista della Champions.