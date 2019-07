Premier Asia Trophy: Manchester City-West Ham 4-1, doppio Sterling (video highlights)

Il Manchester City di Pep Guardiola dimostra già di essere in clima campionato battendo per 4-1 il West Ham, nella semifinale di Premier Asia Trophy in Cina. Gli hammers allenati dall’ex allenatore dei Citizens, Pellegrini, passano in vantaggio con Noble ma la rete è solo il preludio dei campioni d’Inghilterra. Un assist perfetto di Bernabe dalla fascia destra, smarca lo spagnolo David Silva in area di rigore degli hammers. L’esperto centrocampista iberico stoppa con il petto e batte il portiere Jimenez. Il raddoppio del City arriva con Nmecha direttamente da calcio di rigore.

Nella ripresa, Guardiola inserisce qualche titolare come Sterling e De Bruyne. L’esterno inglese con origini giamaicane illumina la platea cinese con una doppietta d’autore, dimostrando tutta la sua freddezza sotto porta. Positiva la prova di De Bruyne, giocatore fondamentale per Guardiola e reduce da una stagione altalenante. Il City accede così alla finale del torneo estivo in programma sabato 20, assieme al Wolverhampton. I wolves hanno battuto senza particolari problemi il Newcastle per 4-0 facendo registrare uno stato di forma eccellente. In evidenza Jota, anche lui come Sterling, autore di una doppietta. Il Premier Asia Trophy si svolge in simultanea con la International Champions Cup dove Juventus, Fiorentina, Milan e Inter saranno impegnate in questi giorni.