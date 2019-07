Probabili formazioni di Juventus – Team K-League (ICC)

Quest’oggi alle ore 13:00 italiane, a Seul si avrà il terzo impegno in International Champions League per la Juventus che giocherà contro il Team K-League, selezione dei migliori giocatori militanti nel campionato coreano. Visto che per i bianconeri è la partita meno impegnativa fino ad ora in questa International Champions Cup, Maurizio Sarri potrebbe optare a far riposare qualcuno. Chi si sono stancati molto in seguito all’ultimo incontro contro l’Inter sono soprattutto Daniele De Sciglio e Miralem Pjanic. Per il primo l’opzione sarebbe il giovane Luca Coccolo, le veci del regista bosniaco invece potrebbero prenderle o Emre Can o il neo acquisto Adrien Rabiot. Un altro ballottaggio è presente in attacco dove a contendersi un posto da titolare al fianco di Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ci sono il ritornato Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.

La formazione

Il neo allenatore bianconero Sarri come sempre opterà per un 4-3-3 con tra i pali il polacco Szczsesny, al centro della difesa De Ligt reduce da un autogol contro l’Inter e Leonardo Bonucci, sui lati invece Joao Cancelo e appunto Luca Coccolo. In centrocampo invece troviamo Emre Can, Matuidi e Rabiot. Il tridente d’attacco invece molto probabilmente sarà Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo, con Higuain pronto a subentrare dalla panchina.