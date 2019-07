PSG, con Neymar è rottura totale! Il brasiliano è a Torino da Cristiano Ronaldo

Cresce la tensione tra Neymar e il Paris Saint-Germain. Il brasiliano ha da tempo comunicato ai parigini la propria volontà di lasciare la squadra, e sembra destinato a fare le valigie dopo appena due stagioni.

O Ney non si è presenato in ritiro, suscitando le ire del club. Il nuovo direttore aportivo dei parigini, Leonardo, ha commentato gli atteggiamenti dell’asso brasiliano, nel corso di un’intervista a Le Parisien: “Neymar può partire– ha dichiarato il dirigente- ma solo per offerte che verranno giudicate congrue“. Il gesto di Neymar, tra l’altro, non resterà impunito. Il club ha deciso infatti di infliggere al ragazzo una multa da 275 mila euro, in conformità con quella che è la linea di condotta della squadra nei confronti dei propri tesserati.

Il numero 10 della Seleçao, è arrivato sotto la Tour Eiffel nell’estate del 2017. Per aggiudicarsene le prestazioni, il Paris Saint-Germain versò, a suo tempo, una cifra vicina ai 230 milioni di euro nelle casse del Barcellona, mettendo a segno l’operazione più costosa della storia. Una cifra che, i parigini, speravano di poter vedere ripagata a suon di gol e trofei prestigiosi (leggasi Champions League) sul campo. Neymar ha però deluso le aspettative e, pur essendo stato inserito in un attacco già di per sè stellare, non è riuscito a far compiere al Paris il salto di qualità tanto auspicato.

Ora ‘O Ney’ sembra essersi stancato di Parigi e, pertanto, ha richiesto la cessione.

Tra le sue mete preferite c’è sicuramente il Barcellona. I blaugrana, dove riabbraccerebbe l’ “amico” Messi, sono pronti a trattare col Paris Saint-Germain che comunque, si legge, non sarà disposto a scendere sotto la soglia dei 200 milioni.



Da segnalare , sul ragazzo, il forte interesse del Real Madrid. Il club di Florentino Pèrez, sta mettendo su un reparto offensivo da sogno e, dopo essersi aggiudicato le prestazioni di Eden Hazard, vorrebbe puntare su Neymar, per regalare a Zidane una squadra stellare.

Si prospetta dunque un acceso Clasico di mercato, con le due grandi di Spagna pronte al “braccio di ferro” per assicurarsi l’estro e i colpi del fantasista brasiliano che, come già detto, è ormai ai ferriu corti con la compagine parigina.

Neymar, intanto, dopo essersi assentato al primo giorno di ritiro, è volato a Torino per girare uno spot in compagnia di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è già riuscito a persuadere un pezzo pregiato come De Ligt a sposare la causa bianconera: dobbiamo attenderci qualche “folle” colpo di scena?……