Psg-Inter streaming gratis e diretta tv International Super Cup, dove vedere il match 27 luglio

PSG-Inter, big match in terra esotica. I nerazzurri di Antonio Conte sono reduci dalla sconfitta ai rigori contro la Juventus dopo che i tempi regolamentari sono finiti in parità. La squadra è apparsa in forte crescita, nonostante sia ancora priva di diversi elementi, e nel primo tempo ha messo in forte difficoltà i bianconeri del nuovo corso di Maurizio Sarri. Il match Psg-Inter, quarta amichevole stagionale dei nerazzurri, si gioca sabato 27 luglio alle ore 13.30 nel Macau Olympic Stadium dell’isola cinese di Macao. I francesi sono al terzo impegno estivo dopo la vittoria per 6-1 contro la Dinamo Dresda e il pareggio per 1-1 contro il Norimberga. La società parigina è alle prese con il caso Neymar che ha dichiarato la volontà di lasciare il club al più presto e per questo motivo non è stato convocato per il match contro i nerazzurri. Negli ultimi tre precedenti in amichevole tra le due squadre si registrano altrettante vittorie del Psg.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSG-INTER

Psg: Areola, Kurzawa, Kehrer, Bernat, Meunier, Verratti, Herrera, Sarabia, Draxler, Mbappe, Cavani

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Perisic, Esposito

Psg-Inter, diretta tv e streaming gratis

Il match Psg-Inter, valevole per l’International Super Cup, sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, alle ore 13.30 con ampio pre e post partita. L’emittente italiana si è aggiudicata anche i diritti dell’International Champions Cup e sarà la protagonista indiscussa di un’estate di grandi sfide. Psg-Inter sarà trasmessa anche in streaming gratuito su pc, tablet e smartphone sul sito www.sportitalia.com.