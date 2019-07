Raiola: “De Ligt vuole la Juventus, da domani ritiro con l’Ajax”

La Juventus è l’unico club che sta trattando De Ligt in questo momento. I bianconeri sono determinati a concludere l’operazione con l’Ajax, che ha respinto l’offerta di 55 milioni più bonus presentata dai bianconeri. Secondo il De Telegraaf, il calciatore aveva stipulato in passato un accordo con i lancieri per la sua cessione. L’accordo comprende – secondo il quotidiano – il via libera al calciatore di andare in un altro club qualora arrivi un’offerta tra i 45-50 milioni di euro. La cifra presentata dalla Juventus sarebbe quindi più che sufficiente, ma gli olandesi vogliono incassare di più visti i prezzi salati dei difensori centrali ultimamente.

La trattativa è in fase di stallo ma il procuratore del calciatore, Mino Raiola, assicura che De Ligt vuole la Juventus, sperando che si arrivi a una conclusione dell’affare in breve tempo. Il famoso agente ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti in merito alla questione De Ligt-Juventus: “Matthijs spera che la trattativa tra Ajax e Juventus si concluda in tempi rapidi. Noi ci comporteremo in maniera professionale. De Ligt sarà in ritiro con l’Ajax a partire da domani”.

De Ligt convinto dalla Juventus

Insomma, manca ancora l’accordo tra le due società. La Juve pare intenzionata a rimanere ferma senza aumentare l’offerta per strapparlo agli olandesi, forte della volontà del calciatore. De Ligt è convinto del progetto Juventus, avendo parlato con Sarri e in primis con Cristiano Ronaldo nel post gara della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda. Il calciatore ha le idee chiare per il futuro e vuole lasciare l’Ajax per i bianconeri, che acquisteranno il difensore più desiderato del momento nei prossimi giorni.